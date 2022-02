Déthié Fall : "Ce que Macky Sall ne peut pas accepter, c'est qu'il soit le premier président à perdre toute la région de Dakar"

En visite de soutien à leurs camarades de la coalition Wallu Sénégal à la ville de Pikine, Khalifa Ababacar Sall et ses alliés de Yewwi Askan Wi n'ont pas caché leur souhait de poursuivre cette affaire qu'ils considèrent comme un Hold Up électoral dans la ville où le candidat de Benno Bokk Yakaar est soutenu au détriment de Cheikh Dieng.

Tour à tour, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi tels Ousmane Sonko, Déthié Fall et Khalifa Sall, ont tous rejeté ces résultats, même s'ils ont été donnés par la commission de recensement des votes.



Par ailleurs, Déthié Fall s'est offusqué de la sortie du président Macky Sall se prevalant d'une large victoire dans le pays. Selon lui, le problème du président Macky Sall avec les résultats issus de ces élections, est lié au refus des Dakarois de voter pour sa coalition. "Le problème que le président Macky Sall ne peut digérer, c'est qu'il est le premier président à perdre la région de Dakar. Il perd la ville de Dakar, la ville de Guédiawaye, le département de Rufisque, celui de Keur Massar et veut faire un hold up sur la ville de Pikine pour ne pas perdre toute la région de Dakar", assène le mandataire national de Yewwi Askan Wi...