Déthié Fall : « Le tourisme et le transport aérien volent à très basse altitude... »

Il a même provoqué la réaction de certains députés de la majorité quand il a pris la parole pour décrier la gestion du tourisme et du transport aérien du gouvernement.



"En 2012, le classement du forum économique mondial, en évoquant dans son rapport l'atrractivité touristique des pays, le Sénégal était à la 107e position. Aujourd'hui, le Sénégal est à la 106e position sur 140 pays" regrette le Numéro 2 de Rewmi. Il conçoit ainsi que dans un pays, il est important, quand on veut promouvoir un tourisme envié, d'avoir des infrastructures de qualité qui attirent facilement les investisseurs. Il faut aussi penser à travailler à l'éradiquation de l'insalubrité pour avoir un environnement propice à ce facteur de tourisme qui est un élément important pour l'économie du pays.



Concernant la réhabilitation des aéroports cela a toujours été un promesse de la part des autorités, ce qui fait qu'aujourd'hui, le tourisme et le transport aérien sont des secteurs très mal tenus...