Détérioration du stade Caroline Faye / La pelouse et l’éclairage, l’œuvre des chinois.

El Hadj Oumar Youm a invité les jeunes de Mbour à plus de discipline pour une meilleure gestion du stade. Le coordonnateur départemental de l’APR a aussi promis de s’attaquer aux problèmes d’éclairage et de gazonnage du stade Caroline Faye.



En effet quelques années après son inauguration, et dont la rénovation avait été confiée à des chinois, le stade est confronté à un état de délabrement très avancé. Le gazon synthétique du stade est dans un piteux état qui complique son utilisation pour les joueurs qui ont du mal à trouver leurs marques et à produire un jeu de qualité. Une absence totale de maintenance est constatée. Plus de discipline est réclamé par le ministre des infrastructures et du désenclavement Oumar Youm, de la part de tout un chacun. Le maire Fallou Sylla regrette une surexploitation par les populations pour diverses manifestations ce qui affecte aussi la qualité de l’aire de jeu.



A cela s’ajoute le mauvais fonctionnement des projecteurs. En effet Sur les 60 projecteurs qui doivent illuminer le jeu des footballeurs, seulement 6 fonctionnent. Un mauvais état déploré par les acteurs sportifs de Mbour...