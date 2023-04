Détenus politiques / Macky Sall formel : « C’est un terme impropre et cela n’existe pas au Sénégal. Ce qui se passe, c’est la violation flagrante de la loi ! »

Le président Macky Sall dans un entretien avec la radio Futurs médias, a été interpellé sur la question des détentions observées ces derniers jours. Mais le chef de l’État n’accepte aucunement que l’on parle de détentions politiques. D’ailleurs, le terme est impropre selon lui. « On parle de détenu politique quand on émet son avis sur la marche du pays. Malheureusement, cela n’existe pas au Sénégal.



Nous n’avons que des gens qui cassent tout sur leur passage. Si des gens font ce genre de pratique, c’est la justice qui devra simplement faire son travail », assure le président Macky Sall qui poursuit son propos en estimant qu’il y a bien la démocratie dans ce pays. « Il faut que je précise que dans ce pays, on peut parler de tout sauf de l’absence de la démocratie dans ce pays, si nous n’étions pas une grande démocratie, on n'en serait pas arrivé à ce stade où chaque sénégalais dit ce qu’il veut et ce qu’il pense... »





Le président Macky Sall, tout en faisant allusion à la sécurité, estime que dans ce pays, il y a bien les moyens de défendre les personnes et les biens. « Ce n’est pas une menace faut pas oublier que la paix doit être la préoccupation de tous. Le Sénégal a les capacités de faire face à toutes sortes de menace. » Terminant sur ce propos, le président Macky Sall interrogé sur la question des violences dans le pays, rappelle que la gestion de l’ordre public sera maintenue car, étant le principe de précaution et qui est l’apanage des forces de défense et de sécurité.