Détention provisoire et peines alternatives : L’UMS à l’assaut des obstacles entravant les conditions des détenus.

Visant à assainir l’espace judiciaire, l’Ums a initié ce vendredi une journée scientifique pour trouver des solutions sur les longues détentions provisoires et les peines alternatives à l'incarcération. Les obstacles selon l’Ums sont divers et variés. Il s’agira pour l’association des magistrats, de faire l’éventail des solutions préconisées et les dérouler en tant que recommandations aux autorités qui ont en charge cette question qui préoccupe les acteurs judiciaires ainsi que la société civile. La société civile, à travers l’ONG 3D et l’UMS sont tous bénéficiaires de cette démarche qui va à l’issue des solutions qui seront dégagées, trouver des actions consensuelles pour une meilleur prise en charge des préoccupations de l’espace judiciaire.