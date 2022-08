Détention de drogue : « Les policiers n’ont jamais trouvé 17 cornets dans ma chambre, ils les ont amené avec eux. » (K. Dabo, prévenu)

Attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, le prévenu a répondu du délit conforté par une saisie de 17 cornets de chanvre indien.



Il ressort du procès verbal d’enquête que la quantité de drogue saisie a été retrouvée dans la chambre du mis en cause suite à une dénonciation anonyme.

Devant la barre, l’accusé nie les faits et incrimine les policiers.



« On m’a réveillé dans mon sommeil pour m’accuser. Les policiers m’ont forcé pour me charger les 17 cornets », a expliqué face au juge K. Dabo.

À l’interpellation du juge qui lui rappelle que les enquêteurs ont souligné dans le procès verbal avoir trouvé les cornets dissimulés dans sa chambre, l’accusé a parlé de motif que les policiers ont voulu lui coller.

« Ils n’ont jamais trouvé 17 cornets dans ma chambre, ils ont amené la drogue avec eux. Ils auraient au moins trouvé de l’argent avec moi si j’étais dealer. Lorsqu’ils m’ont réveillé, Ils m’ont dit qu’ils étaient passés grâce à un informateur. Les cornets ne m’appartiennent pas », s’est défendu le jeune homme.



Dans son réquisitoire, le maître des poursuites a demandé une peine de 6 mois ferme contre le prévenu.



Pour sa part, la défense a soulevé des incohérences dans le rapport oral d’enquête et a dénoncé l’absence de procès verbal de perquisition à l’encontre du mis en cause.

« Il n’y a pas de pv de perquisition dans ce rapport, ce qui veut dire que les déclarations du prévenu peuvent être retenues que les enquêteurs ont amené eux-mêmes la drogue dans la chambre de K. Dabo », a souligné un des conseils du prévenu. Son collègue a fondé sa plaidoirie sur les deux (2) versions relatées par les enquêteurs dans le procès verbal.

« Quand les policiers disent qu’ils ont trouvé la drogue par devers lui et nous disent ailleurs que la drogue a été trouvée dans la chambre, ça pose problème. Ils n’ont pas dit avec exactitude où est-ce que les cornets ont été trouvés », a confié l’avocat. Pour tous ces motifs qui laissent planer le doute, la défense a sollicité le renvoi des fins de la poursuite contre son client.



L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre prochain…