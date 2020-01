Détention de députés pro-Soro en CI : Le soutien d’un député sénégalais à ses collègues.

Le député sénégalais Abdoul Aziz Diop a exprimé sa solidarité à ses collègues de Côté d’Ivoire, maintenus en détention à la suite du mandat d’arrêt international émis contre l’ancien Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire. En effet, Soro Kagnigui Mamadou, Alain Lobognon, Kando Soumahoro, Yao Soumaïla et Camara Loukimane, ainsi que plusieurs proches de Soro ont été arrêtés après le déclenchement de cette affaire.



L’ex SG des cadres libéraux, a tenu donc à leur témoigner son soutien, « parce que convaincu que leur détention arbitraire est purement politique ». En effet, ajoute-t-il dans une note transmise à notre rédaction, « le délit de proximité avec le Président Guillaume Soro, également poursuivi par la justice ivoirienne pour le « délit d’ambition », sert une sordide tentative de liquidation d’adversaires politiques et d’entrave à la liberté du suffrage ». Enfin, fera-t-il savoir, ces pratiques anti démocratiques constituent un défi à la capacité des démocrates africains, en particulier de la jeunesse africaine à faire front et nous engagent à organiser la riposte ainsi que l’autorise le droit inaliénable de résistance à l’arbitraire.



« Ainsi, dans notre détermination à mener ensemble ce combat, nous prouverons à l’Afrique et au monde que nous avons le surcroît de volonté et d’énergie pour engager définitivement notre continent dans la voie de la démocratie », conclut Abdou Aziz Diop.