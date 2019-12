Détention de Guy Marius Sagna et Cie : Le FRAPP TIVAOUANE livre son écot dans la lutte libératrice.

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine( FRAPP) a réussi à étendre sa base dans quelques localités du pays... À Tivaouane, les camarades de Guy Marius Sagna ont déploré cette arrestation dont l'activiste et d'autres citoyens font objet. Une "arrestation injustifiée des camarades qui n'ont exercé que le droit constitutionnel de manifester jusqu’aux grilles du palais présidentiel contre la hausse du prix de l'électricité", s'offusque t-il.



Huit parmi les manifestants sont injustement et arbitrairement privés de liberté et éparpillés dans trois prisons à Dakar.

"Ces camarades continuent toujours leur grève de la faim sous le regard impitoyable des autorités judiciaires". Cependant, estime le FRAPP TIVAOUANE, il est inconcevable de voir leur santé se dégrader de jour en jour."



FRAPP/TIVAOUANE témoigne sa reconnaissance et son soutien dans ces moments certes difficiles, mais qui resteront gravés disent-ils, dans leurs mémoires à tous ces camarades qui font ce sacrifice pour lutter contre ce qu'il considère comme "la spoliation des ressources, la mal gouvernance et le népotisme qui gangrènent le pays dont les métastases donnent l'augmentation du coût de l'électricité ".

Conscient de la justesse de la cause, FRAPP/TIVAOUANE ne doute point de leur capacité de résistance.



FRAPP/TIVAOUANE adresse enfin à tous ces camarades son soutien sans faille et ses félicitations pour ces actes de noblesse qu'ils ont posés. Aussi, ils attirent l’attention sur les futurs et actuels prisonniers politiques, et demandons à toutes leurs familles, à leurs proches et à tous les compatriotes de se mobiliser et de les soutenir.