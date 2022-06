Détention de Déthié Fall : Une délégation de Me Abdoulaye Wade rend visite au leader du PRP.

Le Président secrétaire général national du parti démocratique sénégalais, Me Abdoulaye Wade, a envoyé une forte délégation rendre visite à l'Honorable député Déthié Fall, leader du Parti républicain pour le progrès.



L’ancien président à travers cet acte marque son soutien au parlementaire arrêté depuis le 17 juin 2022 avant son placement sous mandat de dépôt et sa détention à la prison de Sebikotane.



Déthié Fall, pour rappel, fera face au juge demain en même temps que la député Mame Diarra Fam et d'autres détenus en audience spéciale.