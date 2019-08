Détention arbitraire de Guy Marius Sagna, accélération du scandale sur le pétrole et le Gaz : Aar Lunu Bokk redescend sur le terrain dès demain

La plateforme citoyenne Aar Lunu Bokk faisait face à la presse ce jeudi pour décliner les plans d’actions à mener sur l’ensemble du territoire national. Après avoir observé un temps de répit au lendemain du décès du président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), Ousmane Tanor Dieng, coïncidant aussi avec la finale de la Coupe d’Afrique des nations.



Ndèye Fatou Ndiaye Blondin et Cie jugent l’arrestation de Guy Marius Sagna de kidnapping dans la mesure où ce dernier devait d’ailleurs faire le compte rendu de la réunion de coordination de ladite plateforme tenue le 15 juillet 2019.

Aar Lunu Bokk dans son texte préliminaire, de fustiger le régime de Macky Sall. « Guy Marius Sagna est maintenu illégalement et arbitrairement à la prison de Rebeuss, sous un motif fallacieux, qui viole le droit sénégalais comme le droit international. La détention de Guy Marius Sagna est la manifestation la plus tangible du règne de l’arbitraire qui caractérise actuellement le régime ».



Poursuivant toujours, la dame charge à nouveau. « Le pouvoir de Macky Sall et ses vastes réseaux de clients et courtisans semblent avoir perdu toute raison depuis que des citoyennes et citoyens sénégalais ont décidé, avec une détermination sans faille, de se lever pour exiger la transparence dans le scandale de la spoliation du pétrole et du gaz sénégalais au profit de Frank Timis, de son frère Aliou Sall et d’autres personnes qui seront connues tôt ou tard. Ils sont devenus nerveux et violents depuis que la corruption est mise à nu et que de dignes sénégalais et sénégalaises ont porté le combat dans le pays comme dans la diaspora pour dévoiler la nébuleuses du pétrole et du gaz. N’ayant aucune réponse aux demandes impérieuses d’un peuple qui a décidé de se battre pour recouvrer ses ressources détournées, ils n’ont plus que l’intimidation, la manipulation, le mensonge et l’emprisonnement arbitraire comme arme ».



À ce titre, la plateforme citoyenne va reprendre service ce vendredi à 15 heures aux allées du Centenaire pour exiger la libération sans condition des détenus, la traque des coupables dans l’affaire du scandale sur le pétrole et le gaz, mais aussi le recouvrement des avoirs.



« Les activités adoptées dans le nouveau plan d’action de la plateforme démarreront dès cette semaine. Elles seront massives, intenses et couvriront tout le pays et toutes les villes du monde où vivent des sénégalais, afin que le monde entier prenne conscience de l’étendue du pillage des ressources pétrolières et gazières sénégalaises au service d’un groupuscule de personnes. Ce plan d’action présentera des volets dans le domaine judiciaire au niveau national et international, des campagnes de sensibilisation porte-à-porte afin que nul sénégalais n’ignore la prédation en cours, et de grandes marches et mobilisations populaires synchronisées sur l’ensemble du territoire national et dans la diaspora.