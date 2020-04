Détection de cas positifs au Covid-19 / Le ministre-Maire Moustapha Diop parle aux Lougatois : « Toutes les dispositions sont prises pour combattre ce virus »

Le ministre et maire de Louga, Moustapha Diop, s’est adressé à ses administrés, suite à la détection de 18 cas confirmés positifs au coronavirus dans la région de Louga. Moustapha Diop, depuis l’apparition du Covid-19 au Sénégal, n’a ménagé aucun effort pour soutenir les Lougatois, surtout le corps médical. Il avait envoyé masques, gels hydroalcooliques et denrées de première nécessité avant même que le virus n’entre dans la ville de Louga.



Depuis la détection des cas positifs à Louga, le ministre-maire Moustapha Diop, dans une vidéo, a manifesté sa compassion aux populations Lougatoises avant de les rassurer sur la prise de toutes dispositions nécessaires pour combattre la propagation du coronavirus. Il leur a témoigné son attachement, mais aussi assuré de son engagement à leurs côtés sans relâche jusqu’à la disparition de la maladie.



Le ministre-maire Moustapha Diop a convoyé à Louga 50 tonnes de riz, 5000 litres d’huile, 5 tonnes de sucre, des thermoflashs, des masques, des gels antiseptiques etc.



Moustapha Diop a encore appelé les Lougatois à respecter les règles d’hygiène édictées par les médecins et à suivre strictement les consignes sanitaires.