Destruction de biens appartenant à autrui : Les sculpteurs de la Corniche Ouest font condamner Aby Ndour.

Les peintres et autres sculpteurs qui s'activent sur la Corniche Ouest ont fait condamner, ce mardi, Aby Ndour. Ces artistes qui avaient affirmé lors d'une rencontre avoir été victimes de destruction de leurs biens par la chanteuse, lui avaient servi, par le biais de leur conseil Me Ousseynou Ngom, une citation directe.



Le tribunal correctionnel de Dakar a vidé son délibéré ce mardi, Aby Ndour a donc été condamnée à une peine d'un mois de prison avec sursis. Cette condamnation est assortie d'une amende de deux millions de F CFA.



Les jeunes artistes avaient porté plainte avec constitution de partie civile contre la chanteuse, qu'ils accusent d'avoir détruit leur matériel et autres tableaux d’art. En effet, l’espace jouxtant la corniche ouest à hauteur du KFC, où travaillent les artistes peintres et sculpteurs, avait été attribué à l’époque à Aby Ndour par la mairie de Fann Point E.



L’auteur de «Confusion» qui a voulu y ériger des cantines, a procédé à une opération de désencombrement des lieux. Ce qui a soulevé l'ire et la colère des artistes, qui ont demandé la réparation du préjudice subi.