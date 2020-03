Destruction de biens appartenant à autrui : Les artistes et sculpteurs de la Corniche ouest traduisent Aby Ndour en justice .

Les artistes peintres et autres sculpteurs qui s’activent sur la Corniche ouest sont très remontés contre Aby Ndour. Par le biais de leur conseil, Me Ousseynou Ngom, ils ont servi une citation directe à la sœur cadette de Youssou Ndour. L'ouverture du procès est prévue prochainement devant le tribunal correctionnel.



Les jeunes artistes ont porté plainte avec constitution de partie civile, pour « destruction de biens apparemment à autrui » contre la chanteuse, qu’ils accusent d’avoir détruit leurs matériels et autres tableaux d’art.



En effet l’espace jouxtant la corniche ouest à hauteur du KFC, où travaillent les artistes peintres et sculpteurs, aurait été attribué à Aby Ndour par la mairie de Fann Point E. L’auteur de «Confusion» qui veut y ériger des cantines, a procédé à une opération de désencombrement sur les lieux. Ce qui a soulevé l'ire et la colère des artistes, qui demandent la réparation du préjudice subi.



SOS littoral et le Plateforme pour l’environnement et la réappropriation du litoral sont interpellés. D’ailleurs, une conférence de presse est prévue cet après midi à 15h sur la corniche.