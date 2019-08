Destitué de l’Imamat de la Grande mosquée Guenteba 2 de la cité Fadia, l'Imam Mouhamed Diop dénonce la mainmise des retraités dans la gestion des mosquées de Dakar

Imam ratib de la grande mosquée Guenteba de la cité Fadia depuis 2013, Mouhamed Diop a été destitué par le comité directeur de l’association pour la gestion de la Grande mosquée dudit quartier, situé dans la banlieue dakaroise.



Cette décision de l'instance dirigeante de l’association n’agrée pas l’Imam. Face à la presse devant la grande mosquée Guentéba, Imam Mouhamed Diop a contesté cette destitution car pour lui, cela ne repose que sur des règles qui n’ont rien à voir avec la religion.



Très remonté contre ses contempteurs, l’Imam soupçonne un coup ourdi par des personnes mues par leurs propres intérêts. Il ne passe pas par quatre chemins pour indexer un homme de tenue à la retraite qui fait des manigances pour avoir la mainmise sur tout ce qui se décide dans cette mosquée, à travers l’association.



Déterminé à être rétabli dans ses droits, il appelle les autorités à arbitrer pour que les choses n’empirent pas, non sans dénoncer la mainmise des retraités, "surtout des hommes de tenue", dans la gestion des mosquées de Dakar.



L’Imam destitué est allé jusqu’à mettre au défi ses vis-à-vis et se dit prêt à lâcher prise si toutefois à l’occasion d’une prière de Vendredi 40% de l’assistance prend fait et cause pour le camp d’en face...