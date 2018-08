Dessous d’un réchauffement spectaculaire : Macky Sall aurait rencontré ABC à la veille de la Tabaski

Seules les montagnes ne se rencontrent jamais. La remise, prévue demain au Palais, du rapport du médiateur de la République au chef de l’Etat, a surpris plus d’un. Les augures pronostiquaient sur une confrontation entre Macky Sall et Alioune Badara Cissé à la présidentielle de 2019. Et pour cause ? L’ex-ministre des Affaires étrangères, malgré l'obligation de réserve qui s'attache à ses fonctions, a multiplié les sortes hostiles à la majorité durant ces derniers mois. Le SEN de l’Apr avait même, par la voix de son porte-parole Seydou Guèye, annoncé des sanctions contre l’avocat.



Pourquoi ce réchauffement inattendu ? Selon nos sources, le leader de l’Alliance pour la République et ABC se sont vus à la veille de la Tabaski pour arrondir les angles. Cela, à l’abri des regards indiscrets. Dakaractu promet d’y revenir…