Désobéissance civile : L’appel de Ousmane Sonko à la population ce mercredi.

Une forme de lutte certes rare au Sénégal, mais qui, selon Ousmane Sonko, pourrait être utilisée pour dire non à la tyrannie de Macky Sall.



Le leader de Pastef, à l’occasion de la conférence de presse de Yewwi Askan Wi, a invité ceux qui ne peuvent pas honorer de leur présence les manifestations populaires, d’user de la désobéissance civile qui consiste à prendre 5 mn pour faire des klaxons ou encore un concert de casseroles et faire du bruit dans le but de montrer son désaccord avec le régime de Macky Sall.