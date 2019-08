Désistement Teungueth FC de la coupe CAF / Me Augustin recadre le débat : « J'ai tout fait pour que TFC reste, mais ils n'ont pas voulu. On ne peut s'engager et se retirer au dernier moment sans aviser la FSF »

Suite au désistement de Teungueth FC de la coupe CAF à la dernière heure, le président de la FSF, Augustin Senghor est enfin monté au créneau pour apporter quelques précisions sur le sujet. Pointé du doigt par une bonne partie de l'opinion voire des dirigeants sportifs, Me Senghor de révéler que le président du TFC et ses collaborateurs sont les premiers à blâmer. « J'ai tout fait pour que TFC reste, mais ils n'ont pas voulu. On ne peut s'engager et se retirer au dernier moment sans aviser la FSF » dénoncera t'il