Désignation du maire de Dakar : Le cercle des communicants en décentralisation parle d'une "proposition insensée et inopportune"

De l'avis de Ibrahima Ethia, le président du cercle des communicants en décentralisation (2CD), proposer une désignation du maire de Dakar est "une folle proposition, insensée et inopportune". Pour le président du 2CD, "la participation citoyenne est érigée en principe dans le code des collectivités territoriales. Et la personne qui fait cette proposition doit revisiter le code général des collectivités territoriales car cette proposition va à l'encontre de l'Acte 3 de la décentralisation." Selon Ibrahima Ethia, "le débat qui devait se poser, c'est comment faire pour renforcer techniquement et financièrement les villes et toutes les collectivités territoriales..."