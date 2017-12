Désignation de Jérusalem comme capitale d’Israël : Des organisations islamiques dans la rue ce vendredi

La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël par les États-Unis continue de susciter des réactions dans la Oummah islamique. Au Sénégal, des organisations islamiques regroupées dans l’Alliance nationale pour la cause palestinienne (ANCP) ont décidé de porter le combat. Une marche est prévue cet après midi à la place de l’Obélisque.



Face à la presse hier, Diallo Diop membre du CSSP a indiqué que le président Trump a franchi le Rubicon qu’aucun de ses prédécesseurs n’osait franchir.



Selon Mr Diop : « Le premier acte préparatoire est la conférence de presse et le second sera une protestation de masse dont les modalités doivent être percutantes pour qu’on sache la position du Sénégal face à l’agression américaine. Depuis le président Senghor, le Sénégal a toujours défendu les intérêts de la Palestine. Et, c’est la raison pour laquelle le président Yasser Arafat avait même un passeport sénégalais. L’État doit perpétuer cette position...