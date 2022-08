Désengagement du Sénégal au Mali : la DIRPA apporte un démenti…

Selon le communiqué de la direction de l'information et des Relations publiques des Armées (DIRPA) lu à Dakaractu, "contrairement à certaines informations données dans la presse, le Sénégal ne s'est pas désengagé du Mali".



Selon le même communiqué, il s'agit plutôt "du relèvement périodique de ses contingents engagés dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), à l'instar d'autres pays contributeurs de troupes."



"Le Sénégal compte aussi 1.300 hommes et femmes, militaires, gendarmes et policiers au sein de la MINUSMA, ce qui fait de notre pays le deuxième contributeur de troupes de ce théâtre en terme d'effectifs après le Tchad", a informé le colonel Moussa Koulibaly, directeur de l'information et des Relations publiques des Armées (DIRPA).