Désencombrements et gestion des marchés sénégalais : Abdou Karim Fofana et les acteurs de l'Unacois Yessal se penchent sur la problématique.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, Abdou Karim Fofana, s'est rendu ce mercredi, au siège de l'Unacois Yessal. Une visite qui, selon lui, entre dans le cadre des concertations initiées dans le programme du désencombrement des villes et de la rénovation des marchés sénégalais.

Au terme de leurs concertations, le ministre soutient que "l'Unacois Yessal est un acteur important dans le commerce et l'industrie". Raison pour laquelle, ils sont venus échanger avec eux sur la gestion des marchés, la salubrité et les questions de désencombrement qui concernent notamment les commerçants".

Les acteurs de l'Unacois Yessal, quant à eux, disent être dans les dispositions d'accompagner l'État dans sa lutte contre le désencombrement et de rénovation des marchés.