Désencombrement du marché Sandaga : « Plus de 600 éléments des forces de défense et de sécurité seront mobilisés »

Dans le cadre de la réhabilitation du marché Sandaga, le Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique et le Préfet de Dakar procéderont ce vendredi à une opération de desencombrement de la voie publique à travers la reprise des emprises occupées par les cantines situées sur le pourtour du bâtiment central.

Une opération qui mobilisera un nombre important de forces de l'ordre et de sécurité. Selon des informations reçues de sources administratives, "un dispositif sécuritaire composé de 600 à 900 éléments sera déployé sur les lieux", pour assurer le bon déroulement des opérations.

Une opération qui risque de créer de vives tensions à Sandaga si l'on sait que les différents collectifs des commerçants de Sandaga campent toujours sur leur refus catégorique de quitter les lieux.



Affaire à suivre!