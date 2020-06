Désencombrement de la Rufisque Ville : « Tous les acteurs ont été mis à contribution pour éviter le retour de ces marchands ambulants qui occupent nos artères » (Serigne A. Kane, préfet)

C'était l’anarchie totale qui régnait sur le boulevard Maurice Guèye et ses environs. Du moins, c'est l'avis du préfet du département qui a dirigé ces deux derniers jours une vaste opération de désencombrement du centre ville de Rufisque. Selon Serigne Ababacar Kane, « une situation indescriptible y régnait. Nous avons depuis lors entamé une réflexion avec l'ensemble des acteurs pour voir quelle solution adopter pour régler ce problème. » Ainsi après plusieurs tentatives avortées, une autre stratégie a vu le jour, « tous les acteurs ont été mis à contribution pour éviter le retour de ces marchands ambulants qui occupent ces artères », a ajouté le préfet. Durant trois jours, une vaste opération de désencombrement qui a débuté ce 24 juin est menée nuitamment dans les grandes artères de la vieille ville avec l'aide de la commune de l'Est et la mairie de ville sous la supervision des forces de l’ordre...