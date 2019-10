Désencombrement de Dakar : « C'est un créneau porteur qui peut créer beaucoup d'emplois ». Camille B. Sylla (Smart city Africa)

Le gouvernement du Sénegal, à travers le Ministére de l'Urbanisme, de l'habitat et de l'Hygiene publique, dirigé par Abdou Karim Fofana, est résolument décidé à lutter contre le désencombrement de nos villes. Ainsi depuis le lancement officiel de la campagne nationale de promotion de la propreté, des initiatives sont en train d'être prises pour nettoyer et désencombrer nos villes. C'est dans ce cadre que Smart city Africa, leader mondial du désencombrement qui s'est installé au Sénegal depuis deux ans, apporte toute son expertise et son savoir-faire dans le domaine. Le directeur géneral de SCA/Sénégal, M. Camille Bounama Sylla, estime que le métier de désencombrement "est un créneau porteur qui peut créer beaucoup d'emplois." En effet, avec un investissement de 3 millions d'Euro et des machines de dernière génération, SCA/Sénegal fait travailler 160 collaborateurs directeurs et 200 indirects. Il tend ainsi la main aux collectivités territoriales qui souhaitent réorganiser la circulation et le stationnement dans leur commune.