Désencombrement / Covid-19 : Les mécaniciens et artisans de ‘’Kamb ga’’ contraints de céder l’espace. (Reportage)

Les mécaniciens et artisans qui s’activaient sur l’espace ‘’Kamb ga’’ situé dans la commune de Patte d’Oie entre la cité Mixta et celle de Damel sont contraints de plier leurs bagages. Ils ont été sommés de déguerpir sans délai les lieux par le préfet de Dakar.



Ces mécaniciens et artisans disent ne pas être contre la décision des autorités administratives, mais déplorent l’absence d’un délai raisonnable pour leur permettre de récupérer leur matériel.



Le domaine en question relève de la compétence de la commune de la Patte d’Oie. Pour le maire Banda Diop, l’espace est foncièrement étatique.



Aujourd’hui, ces artisans réclament un site de recasement et soutiennent qu’ils ne se laisseront pas faire.



Sur ce site y vivaient également des familles qui ont été sommées de quitter les lieux dans les plus brefs délais.