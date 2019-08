Désagréments causés par le TER/Seydou Diouf tire sur l'APIX et interpelle Oumar Youm

Circuler à Rufisque relève d'un véritable casse-tête. Sur l'axe « Djoutibi-Hlm », l'un des axes les plus empruntés de Rufisque, parce que menant à Keur Massar, l'autoroute à péage, mais aussi aux quartiers populeux de Rufisque, comme Fass, Santa Yalla etc..., les automobilistes et les piétons ne savent plus à quel saint se vouer. La faute aux travaux du TER. Les populations vivent un véritable calvaire. Et pourtant l'honorable député Seydou Diouf avait déjà, au mois de Juin, interpellé à l'Assemblée nationale, le Ministre Oumar Youm et l' APIX, responsable selon lui de tous les malheurs des populations. « Ce qui se passe à Rufisque est inacceptable. Les populations de Rufisque ne méritent pas ça. Elles ont trop souffert ». Il interpelle à nouveau le ministre Oumar Youm et surtout l'APIX : « le président Macky Sall ne leur a pas demandé ça »