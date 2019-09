Des réseaux de cybercriminels nigérians démantelés dans 10 pays, près de 300 personnes arrêtées.

Grâce à la collaboration entre la police fédérale américaine, le FBI et la commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC), des réseaux de cybercriminels ont été démantelés dans au moins dix pays.

Selon le ministère américain de la justice, cette opération conjointe a permis de mettre la main sur près de 300 personnes, dans au moins 10 pays.

Au Nigeria, 167 supposés cybercriminels ont été appréhendés tandis qu'aux Etats-Unis, 74 sont tombés dans les filets du FB. Le reste a été arrêté en Turquie, au Ghana, en France, en Italie, en Grande Bretagne, au Japon, au Kenya et en Malaisie.



Les autorités américaines annoncent que 3,7 millions de dollars ont été saisis à l'occasion de cette opération.



Le modus operandi de ces groupes de malfaiteurs du net consiste à se faire passer pour le partenaire commercial des employés d'entreprises aux fins de leur faire faire des virements bancaires sur un compte à l’étranger.