Des millions de pertes enregistrées : le collectif des marchands hebdomadaires de Dakar se prononce

Le collectif des marchands hebdomadaires de Dakar a tenu un point de presse, ce vendredi 1er mars 2024 pour revenir sur les dégâts et pertes subis lors des manifestations opposant la population aux forces de défense et de sécurité (FDS). Le collectif, après estimation des dégâts, les évalue à une valeur de 120 320 000 de francs Cfa de pertes. Cependant, le collectif demande au gouvernement une indemnisation pour les impactés. Les marchands hebdomadaires demandent la protection pour ne plus avoir à subir des dégâts pour des causes purement politiques.