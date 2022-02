Des hommes armés en Guinée-Bissau attaquent le QG de l'opposition

Des hommes armés masqués ont attaqué samedi le siège de l'ancien parti au pouvoir en Guinée-Bissau, ont déclaré deux membres du parti, quelques semaines après une tentative de coup d'État ratée dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), qui a conduit la Guinée-Bissau à l'indépendance vis-à-vis du Portugal en 1974, conteste toujours l'élection en 2019 du président Umaro Sissoco Embalo.

Sabado de Pina, un membre du PAIGC, a déclaré que des hommes armés masqués sont arrivés samedi au siège du parti dans la capitale Bissau et ont "semé la panique en frappant les agents de sécurité".

"Ils ont ensuite endommagé la porte principale avant de s'introduire dans notre siège où ils ont procédé à une fouille systématique", a-t-elle déclaré à l'AFP.

Mme De Pina a laissé entendre que les tireurs étaient des membres des services de sécurité. Fatima Martins, une autre membre du parti, a fait un récit similaire.

Cependant, l'identité des assaillants n'est pas claire. L'AFP n'a pas pu joindre le ministère de la défense pour un commentaire.

Ce raid intervient après l'échec d'une tentative de coup d'État le 1er février en Guinée-Bissau, une nation notoirement instable d'environ deux millions d'habitants.

Ce jour-là, des hommes lourdement armés ont attaqué des bâtiments gouvernementaux à Bissau alors que le président présidait une réunion du cabinet. Onze personnes ont été tuées dans cette attaque.

Embalo a déclaré par la suite qu'il avait échappé à une fusillade de cinq heures et a décrit l'attaque comme un complot visant à anéantir le gouvernement.

Il a désigné un ancien chef de la marine, ainsi que deux autres hommes, comme étant à l'origine de la tentative de coup d'État.

Mardi, l'ex-premier ministre et leader du PAIGC Domingos Simoes Pereira a également été interdit de quitter le pays dans le cadre d'une enquête sur une tentative de putsch présumée en 2021.



Pereira a perdu les élections de 2019 face à Embalo, mais a amèrement contesté le résultat.

Embalo s'est déclaré président sans attendre l'issue de la requête de l'ancien Premier ministre auprès de la Cour suprême.

Le président de 49 ans a limogé le chef de la marine vendredi, ainsi qu'un haut commandant de l'armée, pour des raisons qui restent floues.

La Guinée-Bissau, pays appauvri situé au sud du Sénégal, a subi quatre coups d'État militaires depuis 1974, le plus récent datant de 2012.