Des cadres qui complotent derrière le PR / Mame Mbaye Niang avertit : « Le président est au courant de tout ce qu'ils font! Il les a bien identifié... »

Va t-on directement vers un retrait, par le président, de certains membres ou alliés de la mouvance présidentielle dans les semaines à venir ? C'est, de toute façon, une question qui hante la mémoire de certains spectateurs politiques.



L'ancien ministre de la jeunesse qui était invité sur le plateau de « Faram Facce », s'est exprimé sur ces supputations de certains cadres de l'Alliance Pour la République « qui veulent tourner le dos au président de la république ».



Mame Mbaye Niang fera savoir que « le président est au courant de tout ce qu'ils font. Je ne suis pas là pour donner des noms mais, quand on se réveillera un bon jour et qu'ils soient exclus, qu'ils ne soient pas surpris... »



Pour décrier cette attitude de certains de ces hommes politiques qui disent soutenir le président, l'ancien ministre du Tourisme les qualifia d'ingrats et rappelle que pour le moment, « le chef de l'État est bien conscient de ce qui se passe et de tout ce qu'ils mijotent. Le moment venu, il prendra les décisions convenables ».