Dernière nouvelle : le Parquet de la Cpi s’oppose à la libération de Laurent Gbagbo

Le Parquet de la Cour pénale internationale vient de rejeter la décision ordonnant la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé.

France 24 qui a rapporté l’information il y a quelques minutes, avait annoncé, des heures plus tôt ce mercredi, que les juges de la Cour pénale internationale (CPI) ont rejeté à la majorité, la demande de maintien en détention de l’ancien chef de l’Etat ivoirien et de son co-accusé formulée par le procureur.