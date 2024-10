Dernière minute : le chroniqueur Ahmeth Ndoye transféré à la gendarmerie de Sébikotane 

Après avoir été arrêté ce jeudi et conduit à la brigade de recherche de Faidherbe, le chroniqueur Ameth Ndoye vient d’être transféré à la brigade de Sébikotane où il sera placé en garde à vue. Ahmeth Ndoye serait poursuivi pour défaut de permis de conduire et pour faux et usage de faux. Me Elhadji Diouf de nous apprendre qu’il a été commis comme avocat pour défendre le chroniqueur.