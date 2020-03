Dernière minute / Parcelles Assainies : Affrontements entre proches du ministre Amadou Ba et des membres de la Cojer.

Le point de presse qui a été convoqué par des proches du ministre Amadou Ba s'est terminé en queue de poisson par des coups de poing et des jets de chaises entre des éléments de la Cojer et des partisans de Amadou Ba.



Tout est parti lorsque le responsable Mamadou Guèye prenait la parole pour se prononcer sur l'exclusion de Amadou Ba dans les rangs de l'APR des Parcelles Assainies. Tout d'un coup un groupe de jeunes s'est levé pour se diriger vers le présidium en proférant insultes et menaces. Nous y reviendrons...