Dernière minute / Mouvement d'humeur à l'hôpital régional de Saint-Louis : Le syndicat des travailleurs observe un arrêt de travail.

Le torchon brûle à l'hôpital régional de Saint-Louis.

En effet, les trois syndicats des travailleurs, à savoir le Sames, le Sutsas et le Sas ont observé un arrêt de travail ce matin.

Les raisons de cet arrêt de travail graviteraient autour "des arriérés de primes du personnel, du manque de matériel adéquat dans certains départements et du manque d'avancées significatives dans les négociations entre l'administration et le personnel de l'hôpital".

Nous y reviendrons...