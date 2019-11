Dernière minute : Les suspects de l’affaire des munitions saisies à Pékesse obtiennent la liberté provisoire.

Les suspects de l’affaire des munitions saisies à Pékesse ont été remis, à la surprise générale, ce mardi, en liberté provisoire, a appris Dakaractu de source judiciaire. « Le Doyen des juges a décidé de l'inculpation et de la libération provisoire des mis en cause », a déclaré une source proche du dossier, en insistant sur le fait qu'ils restaient « à la disposition de la justice », pour avoir été inculpés « d’association de malfaiteurs et détention d’armes ».



À la suite de cette affaire, qui est remontée au plus haut sommet de l'État, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de remise en liberté de Cheikh Lo, d’un sénégalo-libanais et ses deux collaborateurs, Dame Diop et Serigne Saliou Ndiaye. Ces derniers ont été arrêtés pour avoir convoyé des balles de fusil de chasse de la région de Thiès à Darou Mousty.



Depuis, de fortes interventions auprès des autorités judiciaires ont été notées, y compris ce mardi, dans le milieu maraboutique entre Touba et Darou pour tirer d'affaire les mis en cause. Suite à un retour de Parquet, les mis mis en cause dans l’affaire des munitions saisies à Pékesse, ont été à nouveau déférés. Et le face à face avec le Doyen des juges, qui a hérité du dossier, a pu avoir lieu.