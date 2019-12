Dernière minute : Guy Marius Sagna et sept de ses camarades placés sous mandat de dépôt par le Doyen des juges

Guy Marius Sagna a été placé sous mandat de dépôt, ce mercredi aux alentours de 20h, après une brève audition devant le Doyen des juges, avec sept de ses camarades. Ils ont tous, à l’exception de Souleymane Dioum, été inculpés de « participation à une manifestation non autorisée, actions diverses et rébellion », sur la base de constats de la sûreté urbaine et d'images enregistrées, dont certaines ont été publiées sur les réseaux sociaux.



Le magistrat instructeur a ordonné leur « placement immédiat en détention provisoire », comme demandé par le procureur de la République. Le leader de France-dégage et Cie vont ainsi commencer, dans la nuit de mercredi à jeudi, à faire l’objet d’une détention préventive, au terme de cinq jours de garde à vue.



Ils ont été interpellés vendredi après une manifestation devant les grilles du palais de la République contre la hausse du prix de l'électricité.