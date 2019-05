Dernière journée Série A : L'inter se qualifie en Ligue des champions grâce à des buts de Diao Baldé et Nainggolan

Pour ce match décisif entre Empoli et Naples, l'entrée fracassante du Sénégalais Diao Baldé Keïta à la mi-temps aura changé le cours du match. En effet, buteur pour la première fois depuis cinq mois, l'attaquant Interiste, ouvrait le score à la 51e. Empoli réussissait à revenir dans le match (76e), avant que Nainggolan ne marque le but de la victoire à la 81e.

Une victoire (2-1) contre Empoli qui permet au Nerrazzurri de finir à la 4e place, retrouvant ainsi la Ligue des champions. À signaler que Diao Baldé a été exclu à la 97e, une drôle de soirée pour l'attaquant Sénégalais dont l'avenir à l'Inter reste incertain de même que sa participation à la prochaine CAN 2019...