Dermatose des pêcheurs : L’étude est confiée au Centre antipoison de Nantes.

Il y a de cela quelques semaines, est apparue chez les pêcheurs une maladie inconnue. Elle se manifeste comme une réaction allergique, des boutons qui apparaissent, provoquant des démangeaisons et finissent par devenir des plaies. Toutefois, cette dermatose dont les causes sont toujours inconnues des médecins, fait l’objet d’analyse et de recherche dans les laboratoires.



D’ailleurs, dans le cadre d’une collaboration, le ministre de la santé et de l’action sociale a annoncé que les recherches sont confiées à l’institut oeuvrant dans la recherche des activités de mer à Nantes par le centre anti poison.



Pour ce qui est de la contagion de cette maladie, il précise qu’il n’y en a jamais eu. Toutes les personnes touchées sont des pêcheurs qui étaient allés en mer et ils sont tous guéris.



Ainsi, à la suite des premières analyses effectuées, certaines pistes comme celles chimiques sont écartées. Mais pour éviter toutes réponses précipitées, un retour est attendu de l’autre côté avec ce partenariat scientifique.