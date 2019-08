Dérives sur les réseaux sociaux à l’égard des icônes religieuses : « Convergence Taxawu Donoy Magoum L'Islam » voit le jour et annonce une marche.

La convergence Taxawu Donoy Magoum L'Islam crée le 18 Août dernier a tenu sa première conférence de presse, ce mardi 20 Août à Dakar. Cette rencontre avait pour objectif de lancer la plateforme de lutte contre l’insolence des utilisateurs des nouvelles technologies à l’égard d’honorables icônes religieuses. A n’en croire Matar Gueye, président de l’ong jamra et membre de cette convergence, « des associations islamiques, socio-culturelles, autorités religieuses et des personnalités divers horizons ont pris la responsabilité de se dresser contre un nouveau fléau anti-islam qui se dessine, non plus sous les formes hideuses d’exactions à l’actif de l’extrême-droite occidentale, mais surgissant des rangs même de la Oumah islamique, d’où émergent depuis quelques temps d’obscures individualités qui semblent s’être fixé pour seul et unique objectif de détruire l’islam confrérique ».