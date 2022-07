Dérives sur les réseaux sociaux / Macky Sall interpelle les parents : « Les enfants sont laissés à eux-mêmes… »

Un sujet qui est abordé dans le discours de l’Imam de la grande mosquée Moussa Samb, mais qui attire aussi l’attention du chef de l’État qui a beaucoup insisté sur la question.



La dégradation des valeurs qui se développe de jour en jour inquiète le président Macky Sall qui se désole surtout de son ampleur via les réseaux sociaux.



Au cours de son discours, le chef de l’État ne pouvait s’empêcher de noter cette absence de transmission des valeurs de culture et de civilisation et des valeurs religieuses. « Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, aux réseaux sociaux », a-t-il déploré. Cette situation crée naturellement le désordre parce que les réseaux sociaux ne doivent pas être, selon le président Macky Sall, des moyens de transmission d’informations qui ont pour vocation de porter atteinte à l’honorabilité du citoyen et à la paix et à la stabilité du pays.



Évoquant le rôle primordial des parents qui doivent veiller à leur socialisation, Macky Sall n’écarte pas tout autant, la part de responsabilité de l’État : « les réseaux sociaux doivent aider l’être humain à se réaliser, à s’épanouir, à exister et à communiquer. L’État a un rôle à jouer certes, mais en premier lieu, ce sont les parents qui sont interpellés sur leur rôle d’éducation et de formation », relève encore le chef de l’État...