Dérives notées dans le landerneau politique : "Nous avons besoin de repères, mais surtout de références."(Zahra I.T. Diop, APR)

La responsable politique de l'APR, par ailleurs ministre de la Micro finance et de l'Economie Sociale et solidaire, Mme Zakhra Iyane Thiam Diop, n'a pas du tout apprécié les derniers événements qui ont émaillé la vie politique Sénégalaise, en général et de son parti, l'APR en particulier.

Ainsi sur sa page Facebook, elle a tenu à partager la Motion Spéciale des camarades du SUDES, à l'occasion de leur 5e congrès ordinaire tenu en 1967. Dans cette motion spéciale, le SUDES a rendu un vibrant hommage "à leurs camarades exemplaires comme Madior DIOUF, Maguette THIAM, Aminata SARR..."

La responsable politiqe de l'APR invite ainsi ses camarades et les acteurs politique "à méditer cette motion, retrouvée dans des archives. Oui, nous avons besoin de repères, mais surtout de références." Elle les invite également à se mobiliser "davantage pour notre Pays! Je soutiens l'action du PR Macky Sall pour un Sénegal émergent dans un État de droit..."