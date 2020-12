Dérives dans les médias : La mise en garde du CNRA.

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel met en garde tous les médias audiovisuels, quel que soit leur mode de diffusion, que de telles pratiques constituent une violation de la réglementation.







Selon la loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la Presse : « Les dispositions du présent Code régissent les professionnels des médias ainsi que toutes les activités relatives à la presse écrite, à la communication audiovisuelle et à la presse en ligne exercées sur le territoire sénégalais. Elles s'appliquent à tous les procédés, modes et formes de presse écrite, de presse en ligne et de communication audiovisuelle, notamment la radio et la télévision numériques, par câble, par satellite ainsi qu’à tous les services de communication audiovisuelle sur IP » (article 1).







Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel, conformément à sa mission de veiller sur le respect de la réglementation applicable à la communication audiovisuelle, appelle l’ensemble des services de médias audiovisuels, notamment ceux diffusés sur internet, à mettre un terme à de telles dérives.







Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel rappelle que certains dérapages exposent les médias responsables/fautifs à des sanctions de la part de l’Organe de régulation et/ou à des poursuites judiciaires.