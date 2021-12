Député Aïda Mbodj au ministre de la jeunesse : « Vous avez de la loyauté envers Macky Sall, qu’il renforce vos moyens! »

S’exprimant sur le projet de budget du ministère de la jeunesse examiné, ce 2 décembre, à l’Assemblée nationale par les parlementaires, le député Aïda Mbodj a tressé des lauriers au ministre de la jeunesse, Néné Fatoumata Tall dont elle loue les compétences managériales.



« Vous avez les compétences pour diriger ce ministère et vous avez de la loyauté envers Macky Sall », a dit la lionne de Bambey.



Aïda Mbodj s’est cependant désolée des moyens limités du ministère et plaide pour son renforcement.

« Le président doit s’inspirer de sa gestion en tant que Premier ministre pendant 42 mois. Il s’était à l’époque appuyé sur le ministère de la femme et celui de la jeunesse, ce qui lui avait valu d’être perçu comme l’un des meilleurs Premiers ministres. Il doit renforcer le ministère de la jeunesse », a-t-elle confié devant ses collègues de la majorité.



Le projet de budget du ministère de la jeunesse pour l’exercice 2022 est arrêté à 23,317 milliards FCFA avec une hausse de 5,7 milliards FCFA comparé à celui de l’année précédente.