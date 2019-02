Depuis la Mecque, Aziz Ndiaye prie pour des élections apaisées et lance un appel aux Sénégalais

Aziz Ndiaye est à la Mecque pour effectuer la Oumrah. L'homme d'affaires, à travers cette vidéo tournée devant la Kaaba, prie pour la paix et la stabilité au Sénégal. Il a aussi appelé les Sénégalais à choisir lucidement leur candidat et d'aller voter pour lui sereinement et en toute responsabilité...