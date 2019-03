« Depuis l’accession au pouvoir du président Macky Sall, le Sénégal a changé de visage » (Mohamed Samb)

Le président du cadre de concertation libéral a organisé un point de presse hier après midi pour remercier ses militants et sympathisants pour la victoire du président Macky Sall. Pour lui, la démocratie a grandi et les élections se sont très bien passées. Une occasion saisie pour encourager les dames qui l’ont accompagné durant toute la campagne présidentielle.

Sur l’appel au dialogue, Mohamed Samb dira que le président a été réélu et qu'il n'a aucune pression et le fait d’appeler au dialogue s’inscrit juste dans le souci de rassembler les sénégalais autour de l'essentiel....