Dépôt des dossiers aux législatives : Le tirage au sort de l’ordre de passage se déroule à huis-clos.

Au moment où nous écrivons ces lignes, la direction générale des Élections est en train d’établir l’ordre de passage pour le dépôt des dossiers de déclaration de candidature en vue des élections législatives de 2022. Le tirage au sort se tient à huis clos, a décidé aujourd'hui la DGE.



Les responsables de ce service du ministère de l’Intérieur ont démarré la séance à l'abri des regards des journalistes priés d'attendre à l’extérieur de la salle de conférence située au 4ème étage du bâtiment C sis à la Cité police, avenue Malick Sy,



La rencontre se déroule en présence de certains acteurs politiques en lice pour le scrutin du 31 juillet. Le dépôt des dossiers de candidature est fixé du 6 au 8 mai prochain. C’est suite à un consensus des coalitions et partis engagés aux législatives.