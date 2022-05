Dépôt des dossiers aux législatives : « Il n'y a pas eu d’objections ou d’observations majeures pour l’ordre de passage » (Directeur général des Élections)

C’est du moins ce que le Directeur général des Élections retiendra. Selon Tanor Thiendella Sidy Fall, il est réjouissant de constater qu’« il n'y a pas eu d’objections ou d’observations majeures. »



Officiellement au nombre de 25 coalitions et partis engagés aux législatives, la Direction générale des Élections a publié ce jeudi l’ordre selon lequel ils déposeront leurs dossiers de déclaration de candidature.



Le tirage a été fait par la Société Civile, en présence des mandataires des partis politiques, des coalitions de partis politiques légalement constitués et des entités regroupant des personnes indépendantes, des représentants de la CENA, du CNRA et des membres de la Commission de réception de dossiers de déclaration de candidature.