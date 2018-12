Dépôt de candidatures au Conseil constitutionnel : Mimi Touré ouvre le bal

Les dépôts de candidatures au Conseil constitutionnel devraient démarrer dans les prochaines minutes. Le service d'ordre a fini de reprendre les choses en main et force est de constater que les uns et les autres semblent revenir à de meilleurs sentiments. Dans le même temps, il convient de souligner que la coalition Benno Bokk Yakaar représentée par l'ancien Premier ministre Aminata Touté dite Mimi mène le bal. En d'autres termes, la mandataire du candidat Macky Sall sera la première à passer au greffe. Pourtant elle était délestée de ce rang par le candidat Malick Gakou qui, à loccasion, avait déchiré la liste des arrivées. Il s'était ensuite adjugé la première place avant d'être délogé par les gendarmes dépêchés sur les lieux en grand nombre. Il devra se contenter de passer aussitôt après Mimi Touré. En troisième position pointe le plénipotentiaire de la coalition Ousmane Sonko talonné par l'envoyé de Me Aïssata Tall Sall. Suivront les mandataires des autres candidats à la présidentielle...