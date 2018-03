Dépôt d’une commission d’enquête parlementaire : Rewmi veut la lumière sur les contrats pétroliers et gaziers

Suite à l’instruction du président de Rewmi Idrissa Seck, le député Déthié Fall a déposé une demande pour la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire sur les accords pétroliers et gaziers. Selon l’honorable député, c’est la constitution du Sénégal dans son article 25-1 qui dispose que l’exploitation et la gestion du pétrole et du gaz doivent se faire en toute transparence. En outre, la charte fondamentale donne plein droit aux sénégalais d’être édifiés sur tous les accords signés dans la mesure où, rappelle Déthié Fall, le Premier ministre avait clairement dit qu’il était disposé lui et son gouvernement à apporter la lumière sur les accords signés de 2012 à 2017 en matière de pétrole et de gaz.