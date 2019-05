Déploiement de l’armée dans la ville de Kaga Bandoro : le Gouvernement Centrafricain félicite la Minusca

Les Forces armées centrafricaines (Faca) ont rejoint la ville de Kaga Bandoro. Dans un communiqué le Gouvernement a félicité ce déploiement qui constitue selon lui, une avancée fondamentale et s’inscrit dans la mise en œuvre de l’accord politique pour la paix et la réconciliation en Centrafrique (APPR-RCA). Il n’a pas manqué de féliciter la Minusca pour avoir facilité ce déploiement qui marque selon la même source, l’extension et la restauration de l’Etat de droit, en même temps qu’il prépare l’opérationnalisation future des Unités Spéciales Mixtes de sécurité à Kanga Bandoro, conformément à l’esprit de l’Accord. Le Chef de la Minusca Mankeur Ndiaye dans un tweet après s’être félicité de ce déploiement a rappellé que l’Institution qu’il dirige, conformément à son mandat accompagnera le processus de renforcement de l’autorité de l’État centrafricain sur tout le territoire.